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Простейший рецепт очень вкусного пирога с добавлением моркови или тыквы по желанию.
Морковь/тыкву выбирайте сладких сочных сортов, отжимать сок не нужно. Растительное масло выбирайте без выраженного вкуса и запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным, но консистенция пирога будет более плотной. Сахар можно отрегулировать по вкусу и сладости моркови/тыквы. Изюм можно заменить черносливом, курагой, сушёной клюквой или вишней. Вместо грецких орехов, в добавить фундук или пекан. Лимонную цедру можно заменить апельсиновой или не добавлять. Корицу можно заменить ванилью или пряностями по вкусу. Пирог сверху можно покрыть сметанным, творожным кремом или сахарно-лимонной глазурью.
Ингредиенты:
Мука - 180 г
Сахар - 150 г
Яйца - 3 шт.
Морковь тертая - 160 г
Изюм - 50 г
Орехи - 50 г
Растительное масло - 160 г
Разрыхлитель - 5 г
Корица - 1 ч. л.
Цедра половины лимона
Соль - 1 г
Для глазури:
Сливочная карамель
Ингредиенты:
Сахар - 190 г
Глюкозный сироп - 30 г
Вода - 30 г
Сливки 30-36% - 180 г
Соль - 2 г
Масло сливочное 82% - 150 г
Приготовление:
В кастрюле с толстым дном соединить воду, сахар и глюкозный сироп. Поставить на умеренный огонь и проварить до красивого карамельного цвета. Следите, чтобы карамель не сгорела!
Небольшими порциями добавить горячие сливки, хорошо перемешать.
Снять с огня, остудить до 40-45 градусов и добавить сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.
Поставить в холодильник на 12 часов для стабилизации.
Приготовление пирога:
Просеянную муку соединить с разрыхлителем, корицей и солью.
Яйца соединить с сахаром и слегка взбить венчиком. Добавить растительное масло и взбить до однородности.
Добавить мелко натертую морковь/тыкву, цедру лимона, промытый изюм и рубленые орехи тщательно перемешать. В два приема добавить мучную смесь
Форму выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем.
Вылить тесто, распределить равномерным слоем.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 35-40 минут.
Пирог извлечь из формы и полностью остудить на решетке.
По желанию посыпать сахарной пудрой или покрыть сливочной карамелью, разрезать и подать.