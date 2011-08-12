

Морковь/тыкву выбирайте сладких сочных сортов, отжимать сок не нужно. Растительное масло выбирайте без выраженного вкуса и запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным, но консистенция пирога будет более плотной. Сахар можно отрегулировать по вкусу и сладости моркови/тыквы. Изюм можно заменить черносливом, курагой, сушёной клюквой или вишней. Вместо грецких орехов, в добавить фундук или пекан. Лимонную цедру можно заменить апельсиновой или не добавлять. Корицу можно заменить ванилью или пряностями по вкусу. Пирог сверху можно покрыть сметанным, творожным кремом или сахарно-лимонной глазурью.

Ингредиенты:

Мука - 180 г

Сахар - 150 г

Яйца - 3 шт.

Морковь тертая - 160 г

Изюм - 50 г

Орехи - 50 г

Растительное масло - 160 г

Разрыхлитель - 5 г

Корица - 1 ч. л.

Цедра половины лимона

Соль - 1 г



Для глазури:

Сливочная карамель

Ингредиенты: Сахар - 190 г Глюкозный сироп - 30 г Вода - 30 г Сливки 30-36% - 180 г Соль - 2 г Масло сливочное 82% - 150 г

Приготовление: В кастрюле с толстым дном соединить воду, сахар и глюкозный сироп. Поставить на умеренный огонь и проварить до красивого карамельного цвета. Следите, чтобы карамель не сгорела! Небольшими порциями добавить горячие сливки, хорошо перемешать. Снять с огня, остудить до 40-45 градусов и добавить сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Поставить в холодильник на 12 часов для стабилизации.



Приготовление пирога: