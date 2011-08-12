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Создан: 12.08.2011
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Написано: 28748



Морковный пирог - влажный, вкусный, ароматный

Суббота, 11 Января 2020 г. 18:26 + в цитатник
vartysh все записи автора


Простейший рецепт очень вкусного пирога с добавлением моркови или тыквы по желанию.


Морковный пирог - влажный, вкусный, ароматный

 


Морковь/тыкву выбирайте сладких сочных сортов, отжимать сок не нужно. Растительное масло выбирайте без выраженного вкуса и запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным, но консистенция пирога будет более плотной. Сахар можно отрегулировать по вкусу и сладости моркови/тыквы. Изюм можно заменить черносливом, курагой, сушёной клюквой или вишней. Вместо грецких орехов, в добавить фундук или пекан. Лимонную цедру можно заменить апельсиновой или не добавлять. Корицу можно заменить ванилью или пряностями по вкусу. Пирог сверху можно покрыть сметанным, творожным кремом или сахарно-лимонной глазурью.

Ингредиенты:

  • Мука - 180 г
  • Сахар - 150 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Морковь тертая - 160 г
  • Изюм - 50 г
  • Орехи - 50 г
  • Растительное масло - 160 г
  • Разрыхлитель - 5 г
  • Корица - 1 ч. л.
  • Цедра половины лимона
  • Соль - 1 г


Для глазури:

  • Сливочная карамель

  • Ингредиенты:

    • Сахар - 190 г
    • Глюкозный сироп - 30 г
    • Вода - 30 г
    • Сливки 30-36% - 180 г
    • Соль - 2 г
    • Масло сливочное 82% - 150 г


    Приготовление:

    1. В кастрюле с толстым дном соединить воду, сахар и глюкозный сироп. Поставить на умеренный огонь и проварить до красивого карамельного цвета. Следите, чтобы карамель не сгорела!
    2. Небольшими порциями добавить горячие сливки, хорошо перемешать.
    3. Снять с огня, остудить до 40-45 градусов и добавить сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками.
    4. Поставить в холодильник на 12 часов для стабилизации.

Приготовление пирога:

  1. Просеянную муку соединить с разрыхлителем, корицей и солью.
  2. Яйца соединить с сахаром и слегка взбить венчиком. Добавить растительное масло и взбить до однородности.
  3. Добавить мелко натертую морковь/тыкву, цедру лимона, промытый изюм и рубленые орехи тщательно перемешать. В два приема добавить мучную смесь
  4. Форму выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем.
  5. Вылить тесто, распределить равномерным слоем.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 35-40 минут.
  7. Пирог извлечь из формы и полностью остудить на решетке.
  8. По желанию посыпать сахарной пудрой или покрыть сливочной карамелью, разрезать и подать.




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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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Процитировано 31 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2020 г. 18:53 (ссылка)
Я желаю, чтобы в этот зимний вечер у тебя на душе было тепло и солнечно, а выходные подарят отличное настроение!))
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 12 Января 2020 г. 07:09 (ссылка)
Благодарю!
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