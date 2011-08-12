Домашняя выпечка с лимоном - это всегда вкусно, но этот рецепт правда особенный.

Ингредиенты для теста:

Мука (просеянная) – 450 г

Молоко (теплое) – 120 мл

Дрожжи сухие – 1 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Масло сливочное – 200 г

Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

Лимоны – 3 шт.

Сахар – 1,5 ст. (стакан 250 мл)

Манка – 1 ст. л.

Приготовление пирога:

Готовим опару: в теплое молоко добавляем 4 ст. л. сахара и дрожжи, перемешиваем и отставляем. Размягченное масло нарезаем кубиком и добавляем его в предварительно просеянную муку, добавляем соль и перетираем в крошку. Добавляем в мучную крошку опару и замешиваем тесто. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут. Готовим начинку. Для этого лимоны помещаем в кипяток на 10 минут, затем нарезаем их на кусочки, извлекаем косточки и измельчаем в мясорубке. Добавляем к лимонам сахар и манку, перемешиваем. Остывшее тесто делим на 3 части. Раскатываем каждую часть на пергаменте. Выравниваем края, чтобы получился прямоугольник. Первый слой на пергаменте перекладываем на лист для выпечки и выкладываем на него половину начинки. Таким же образом раскатываем второй корж. Выкладываем сверху на первый и снимаем пергамент. На второй корж выкладываем оставшуюся начинку. Третий корж раскатываем как второй и выкладываем сверху. Защипываем края. Верх лимонника протыкаем вилочкой. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 35-40 минут. После выпекания, обрезаем края, разрезаем лимонник на квадратики и посыпаем сахарной пудрой.

Всем вкусного чаепития с кусочком самого ароматного лимонника!