Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
Это лучший выбор для любителей цитрусовой выпечки. Лимонник получается сочным, не приторным, не кислым, вкус просто гармония.
Домашняя выпечка с лимоном - это всегда вкусно, но этот рецепт правда особенный.
Ингредиенты для теста:
Мука (просеянная) – 450 г
Молоко (теплое) – 120 мл
Дрожжи сухие – 1 ст. л.
Сахар – 4 ст. л.
Масло сливочное – 200 г
Соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
Лимоны – 3 шт.
Сахар – 1,5 ст. (стакан 250 мл)
Манка – 1 ст. л.
Приготовление пирога:
Готовим опару: в теплое молоко добавляем 4 ст. л. сахара и дрожжи, перемешиваем и отставляем.
Размягченное масло нарезаем кубиком и добавляем его в предварительно просеянную муку, добавляем соль и перетираем в крошку.
Добавляем в мучную крошку опару и замешиваем тесто.
Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут.
Готовим начинку. Для этого лимоны помещаем в кипяток на 10 минут, затем нарезаем их на кусочки, извлекаем косточки и измельчаем в мясорубке. Добавляем к лимонам сахар и манку, перемешиваем.
Остывшее тесто делим на 3 части. Раскатываем каждую часть на пергаменте. Выравниваем края, чтобы получился прямоугольник. Первый слой на пергаменте перекладываем на лист для выпечки и выкладываем на него половину начинки.
Таким же образом раскатываем второй корж. Выкладываем сверху на первый и снимаем пергамент.
На второй корж выкладываем оставшуюся начинку.
Третий корж раскатываем как второй и выкладываем сверху. Защипываем края.
Верх лимонника протыкаем вилочкой.
Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 35-40 минут.
После выпекания, обрезаем края, разрезаем лимонник на квадратики и посыпаем сахарной пудрой.
Всем вкусного чаепития с кусочком самого ароматного лимонника!