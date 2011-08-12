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Трехслойный лимонник (Лимонный пирог)

Понедельник, 02 Марта 2020 г. 17:00 + в цитатник
vartysh все записи автора

Это лучший выбор для любителей цитрусовой выпечки. Лимонник получается сочным, не приторным, не кислым, вкус просто гармония.


Трехслойный лимонник (Лимонный пирог)

Домашняя выпечка с лимоном - это всегда вкусно, но этот рецепт правда особенный.

Ингредиенты для теста:

  • Мука (просеянная) – 450 г
  • Молоко (теплое) – 120 мл
  • Дрожжи сухие – 1 ст. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Масло сливочное – 200 г
  • Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Лимоны – 3 шт.
  • Сахар – 1,5 ст. (стакан 250 мл)
  • Манка – 1 ст. л.

Приготовление пирога:

  1. Готовим опару: в теплое молоко добавляем 4 ст. л. сахара и дрожжи, перемешиваем и отставляем.
  2. Размягченное масло нарезаем кубиком и добавляем его в предварительно просеянную муку, добавляем соль и перетираем в крошку.
  3. Добавляем в мучную крошку опару и замешиваем тесто.
  4. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 40 минут.
  5. Готовим начинку. Для этого лимоны помещаем в кипяток на 10 минут, затем нарезаем их на кусочки, извлекаем косточки и измельчаем в мясорубке. Добавляем к лимонам сахар и манку, перемешиваем.
  6. Остывшее тесто делим на 3 части. Раскатываем каждую часть на пергаменте. Выравниваем края, чтобы получился прямоугольник. Первый слой на пергаменте перекладываем на лист для выпечки и выкладываем на него половину начинки.
  7. Таким же образом раскатываем второй корж. Выкладываем сверху на первый и снимаем пергамент.
  8. На второй корж выкладываем оставшуюся начинку.
  9. Третий корж раскатываем как второй и выкладываем сверху. Защипываем края.
  10. Верх лимонника протыкаем вилочкой.
  11. Отправляем пирог в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 35-40 минут.
  12. После выпекания, обрезаем края, разрезаем лимонник на квадратики и посыпаем сахарной пудрой.

Всем вкусного чаепития с кусочком самого ароматного лимонника!

 



 
 
 

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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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ЛитТая   обратиться по имени Вторник, 03 Марта 2020 г. 12:29 (ссылка)
спасибо
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