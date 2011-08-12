Записи Друзья Комментарии
Царство Кулинарии
Аватар Царство_Кулинарии

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги» Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»Добавляет кнопки рейтинга яндекса в профиль. Плюс еще скоро появятся графики изменения рейтинга за месяц
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Метки

Соль Чеснок баклажаны бананы бекон блины блюда из мяса блюда из рыбы булочки ванилин ванильный сахар ветчина вода вторые блюда выпечка говядина горчица грибы десерт десерты дрожжевое тесто дрожжи желатин закуска закуски зелень изюм йогурт кабачки какао капуста картофель кефир корица котлеты крахмал кулинария кулинарные рецепты кунжут куриная грудка куриное филе курица лаваш лимон лук луковица майонез манка маринад масло оливковое масло растительное масло сливочное мед миндаль молоко морковь мука мясной фарш овощи орехи орехи грецкие первые блюда перец перец болгарский печенье пирог помидоры приправы разрыхлитель рецепт рецепты рис рыба салат салаты сахар сахарная пудра свекла свинина сгущенное молоко сладкая выпечка сливки слоеное тесто сметана сода специи супы сыр творог томатная паста торт тыква уксус фарш шампиньоны шоколад яблоки яблоко яйца яйцо

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Царство_Кулинарии

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.08.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 28967



Соус для рыбы, советую приготовить

Среда, 25 Марта 2020 г. 10:26 + в цитатник
photorecept все записи автора

Соус для рыбы

Соус для рыбы

Запеченная форель под чесночно-кинзовым соусом - рецепт с фото

 

Рецепт простого запеченной форели , приготовленный в средиземноморском стиле с вкусным чесночно-кинзовым соусом, ломтиками томатов и лайма. Собирается за 15 минут! Возьмите советы и рекомендации по подаче ниже.


Кисло-сладкий чесночный соус к рыбе - рецепт с фото

 

Кисло-сладкий соус к рыбным блюдам – вкусная и пикантная заправка из простых ингредиентов. Такой соус отлично подчеркнет вкус ваших блюд – от речной рыбешки до морских деликатесов. Остроту, сладость и кислоту в соусе легко можно регулировать, меняя пропорции ингредиентов. В данном рецепте представлен вариант умеренно острого классического соуса.


Классический соус «Тартар» к рыбе - рецепт с фото

 

Любители рыбы согласятся, что отлично приготовленная рыба не может быть подана без соуса. Соус к рыбе придаст сочность блюду и оно “заиграет” новыми вкусами. Сегодня попробуем приготовить по классическому рецепту соус «Тартар» к рыбе. Соус «Тартар» является одним из самых любимых и популярных соусов в мире, которые каждый человек может...


Красный соус из болгарских перцев - рецепт с фото

 

Довольно таки универсальный соус, который подойдет и к мясу, и к рыбе. Сладость вкуса регулируется лимонным соком и медом.


Отварная рыба по-польски - рецепт с фото

 

Из рыбы можно приготовить множество различных блюд, как холодных, так и горячих. На сайте множество рецептов запеченной и жареной рыбы. Сегодня приготовим отварную рыбу по-польски. Что сказать про данное блюдо? Вроде бы обычная отварная рыба, ничего особенного. Но в Польше отварную рыбу принято подавать именно с таким яичным соусом. Он...


Кисло-сладкий зеленый соус для рыбы - рецепт с фото

 

Делала этот соус впервые. Мне он очень понравился. Любителям рыбы обязательно советую его приготовить. Не пожалеете, вкус получается интересным.


Белый соус Тартар для рыбы - рецепт с фото

 

Рыбное блюдо всегда можно разнообразить соусом. Соус Тар-тар – нежный и очень вкусный. Кто любит острый соус, можно добавить чесночок.


Лосось в сливочном соусе - рецепт с фото

 

Лосось, запеченный с гребешками в духовке – изысканное блюдо. Его можно подавать – как основное, а можно остудить и подавать в качестве закуски, нарезав порционными кусочками. Лосось можно заменить на рыбу горбушу. Лосось в данном блюде, конечно, нежнее, но с горбушей тоже очень вкусно.


Тилапия с зеленым соусом - рецепт с фото

 

 


Если понравились рецепты - добавьте эту запись в цитатник.


Наш дневник: photorecept

Рубрики:  Соусы, подливки, заправки, майонез
Царство_Кулинарии
Метки:  


Процитировано 28 раз
Понравилось: 18 пользователям
Нравится



liberiana   обратиться по имени Четверг, 26 Марта 2020 г. 05:42 (ссылка)
Спасибо! Отличная подборка!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте