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Создан: 12.08.2011
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Многослойный заливной пирог

Суббота, 28 Марта 2020 г. 17:33 + в цитатник
vartysh все записи автора

Многослойный заливной пирог – это вкусное и эффектное блюдо, которое выглядит ярко и необычно. Такой пирог точно порадует вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.


Многослойный заливной пирог

В данном рецепте можно использовать любой мясной фарш, грибы свежие или свежемороженые. Рис лучше использовать круглозернистый.

Ингредиенты для теста:

  • Яйца – 3 шт.
  • Кефир – 250 мл
  • Мука – 200 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Грибы – 300 г
  • Фарш мясной – 300 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Рис – 0,5 ст.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Укроп – 2 веточки
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Овощная смесь – 300 г

Приготовление пирога:

  1. Рис отварить и остудить.
  2. Грибы порезать крупными кусочками и обжарить 5-7 минут на сковороде с 1 ст. л. растительного масла.
  3. Фарш обжарить на сковороде. За 2 минуты до окончания жарки добавить мелко порубленный чеснок.
  4. Дно и стенки формы для запекания смазать растительным маслом и застелить пергаментом, также смазанным маслом.
  5. Начинаем укладывать слои пирога. Первым идет слой грибов, между грибами поместим веточки укропа. Затем слой сыра, потертого на крупной терке. Далее слой риса. Затем фарш. На слой фарша укладываем размороженную овощную смесь.
  6. Приготовим тесто. Для этого нужно смешать отдельно жидкие ингредиенты и отдельно сухие. Затем смешать вместе жидкие и сухие ингредиенты для теста так, чтобы не было комочков и дать постоять 10 минут для того, чтобы начала работать сода. Тесто получается по консистенции, как на оладьи, хорошо льется.
  7. Залить тесто сверху на слои пирога и дать ему протечь до самого низа, минут 10.
  8. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Пирог должен сверху стать нежно-золотистого цвета.
  9. Достать пирог из духовки и дать ему постоять 5 минут. Затем накрыть тарелкой и перевернуть его. Немного остудить, удалить пергамент и подавать на стол.

Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Пицца, пироги
Царство_Кулинарии
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Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 05:39 (ссылка)
Спасибо!!!
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 14:40 (ссылка)
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