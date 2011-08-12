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Бездрожжевой кулич на сметане

Четверг, 16 Апреля 2020 г. 19:28 + в цитатник
vartysh все записи автора

Рецепт бездрожжевого кулича настоящая находка для тех, у кого совершенно нет времени. В общей сложности на приготовление уйдет не больше часа. Кулич получается влажный и очень вкусный.


Бездрожжевой кулич на сметане
 

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.
  • Сахар – 175 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 200 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Изюм – 100 г

Приготовление кулича:

  1. В отдельную глубокую миску разбить два яйца, добавить сахар, ванильный сахар и взбить миксером до пышности.
  2. Добавить мягкое сливочное масло и сметану. Перемешать.
  3. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
  4. Изюм я просто хорошо вымыла, обсушила и добавила в тесто, но если изюм очень сухой его можно залить кипятком и оставить на несколько минут.
  5. Переложить тесто, заполняя форму на 1/3. Металлическую форму предварительно смазать растительным или сливочным маслом, силиконовые или одноразовые бумажные формы смазывать маслом не нужно.
  6. Выпекать кулич в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
  7. Готовый кулич украсить глазурью.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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Isymka   обратиться по имени Пятница, 17 Апреля 2020 г. 08:05 (ссылка)
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ХанумЗали   обратиться по имени Суббота, 18 Апреля 2020 г. 19:09 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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