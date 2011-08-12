Бездрожжевой кулич на сметане
Четверг, 16 Апреля 2020 г. 19:28
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vartysh все записи автора
Рецепт бездрожжевого кулича настоящая находка для тех, у кого совершенно нет времени. В общей сложности на приготовление уйдет не больше часа. Кулич получается влажный и очень вкусный.
Ингредиенты:
Мука – 2 ст.
Сахар – 175 г
Сливочное масло – 200 г
Яйца – 2 шт.
Сметана – 200 г
Разрыхлитель – 10 г
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Изюм – 100 г
Приготовление кулича:
В отдельную глубокую миску разбить два яйца, добавить сахар, ванильный сахар и взбить миксером до пышности.
Добавить мягкое сливочное масло и сметану. Перемешать.
Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
Изюм я просто хорошо вымыла, обсушила и добавила в тесто, но если изюм очень сухой его можно залить кипятком и оставить на несколько минут.
Переложить тесто, заполняя форму на 1/3. Металлическую форму предварительно смазать растительным или сливочным маслом, силиконовые или одноразовые бумажные формы смазывать маслом не нужно.
Выпекать кулич в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
Готовый кулич украсить глазурью.
Приятного аппетита!
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Метки:
мука
сахар
масло сливочное
яйца
сметана
разрыхлитель
ванилин
изюм
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