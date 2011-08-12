Рецепт бездрожжевого кулича настоящая находка для тех, у кого совершенно нет времени. В общей сложности на приготовление уйдет не больше часа. Кулич получается влажный и очень вкусный.





Ингредиенты: Мука – 2 ст.

Сахар – 175 г

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 200 г

Разрыхлитель – 10 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Изюм – 100 г Приготовление кулича: В отдельную глубокую миску разбить два яйца, добавить сахар, ванильный сахар и взбить миксером до пышности. Добавить мягкое сливочное масло и сметану. Перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Изюм я просто хорошо вымыла, обсушила и добавила в тесто, но если изюм очень сухой его можно залить кипятком и оставить на несколько минут. Переложить тесто, заполняя форму на 1/3. Металлическую форму предварительно смазать растительным или сливочным маслом, силиконовые или одноразовые бумажные формы смазывать маслом не нужно. Выпекать кулич в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Готовый кулич украсить глазурью. Приятного аппетита!





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