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Итальянский бисквитный лимонный пирог «12 ложек»

Воскресенье, 19 Апреля 2020 г. 19:30 + в цитатник
vartysh все записи автора

Итальянский рецепт воздушного лимонного пирога, который можно готовить без весов, отмеряя продукты ложкой.


Итальянский бисквитный лимонный пирог «12 ложек»
 

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 шт.
  • Мука - 200 г (12 ст. л.)
  • Сахар - 200 г (12 ст. л.)
  • Сливки 10% - 100 мл (12 ст. л.)
  • Растительное масло - 100 мл (12 ст. л.)
  • Цедра лимона - 1,5 ч. л.
  • Сок лимона - 40 мл
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Соль - 1/8 ч. л.
  • Сахарная пудра - 1 ч. л.

Приготовление пирога:

  1. Яйца, сахар и соль смешать и взбить до пышности и изменения цвета около 5 минут.
  2. Во взбитую массу натереть цедру половины крупного или целого мелкого лимона и добавить лимонный сок половины крупного или целого мелкого лимона, все перемешать.
  3. Добавить сливки и растительное масло, постоянно перемешивая смесь до однородности.
  4. Просеять в массу муку и добавить разрыхлитель, все хорошо перемешать.
  5. Дно формы для запекания застелить пекарской бумагой и хорошо смазать бумагу и стенки формы растительным маслом.
  6. Вылить в форму тесто и равномерно распределить.
  7. Выпекать в заранее разогретой духовке до готовности. Готовность проверить зубочисткой. Режим выпекания: для формы 18 см - 50-55 минут при 170 С, для формы 20-22 см - 30-35 минут при 180 С.
  8. Готовый пирог остудить, извлечь из формы и посыпать сахарной пудрой.



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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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Hornsby   обратиться по имени Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 13:10 (ссылка)
Спасибо большое. Попробую испечь.
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