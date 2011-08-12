Итальянский бисквитный лимонный пирог «12 ложек»
Воскресенье, 19 Апреля 2020 г. 19:30
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Итальянский рецепт воздушного лимонного пирога, который можно готовить без весов, отмеряя продукты ложкой.
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт.
Мука - 200 г (12 ст. л.)
Сахар - 200 г (12 ст. л.)
Сливки 10% - 100 мл (12 ст. л.)
Растительное масло - 100 мл (12 ст. л.)
Цедра лимона - 1,5 ч. л.
Сок лимона - 40 мл
Разрыхлитель - 10 г
Соль - 1/8 ч. л.
Сахарная пудра - 1 ч. л.
Приготовление пирога:
Яйца, сахар и соль смешать и взбить до пышности и изменения цвета около 5 минут.
Во взбитую массу натереть цедру половины крупного или целого мелкого лимона и добавить лимонный сок половины крупного или целого мелкого лимона, все перемешать.
Добавить сливки и растительное масло, постоянно перемешивая смесь до однородности.
Просеять в массу муку и добавить разрыхлитель, все хорошо перемешать.
Дно формы для запекания застелить пекарской бумагой и хорошо смазать бумагу и стенки формы растительным маслом.
Вылить в форму тесто и равномерно распределить.
Выпекать в заранее разогретой духовке до готовности. Готовность проверить зубочисткой. Режим выпекания: для формы 18 см - 50-55 минут при 170 С, для формы 20-22 см - 30-35 минут при 180 С.
Готовый пирог остудить, извлечь из формы и посыпать сахарной пудрой.
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Метки:
яйца
мука
сахар
сливки
масло растительное
цедра лимона
сок лимона
разрыхлитель
сахарная пудра
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