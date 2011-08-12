Пекинская капуста

Овощные салаты – это вкусная и полезная альтернатива жирным салатам с майонезом. В овощных салатах много полезных веществ, а вариантов приготовления просто не счесть. Я сегодня предлагаю салат, состоящий только из овощей, но при этом его не стыдно подать гостям – ведь он яркий и очень вкусный!

Оригинальный картофельный салат на основе пекинской капусты с жаренными куриными ножками в неповторимом сочетании с киви и картофелем. А острый красный перец добавит нам цвета и острых ощущений

Легкий, вкусный и полезный суп с пекинской капустой и хеком

Сытная и безумно вкусная закуска для пикника или неожиданного прихода гостей. Обычно шаурма делается с мясом, куриным, свиным или говяжьим. Но я сегодня предлагаю нестандартный вариант шаурмы – с консервированными сардинами

Сегодня у нас будет не совсем обычная пицца. Итальянцы очень любят пиццу с зеленью. Нас же кроме рукколы и базилика редко используют еще какую-то. Итальянцы же кладут в пиццу совершенно разные салаты: лолло россо, лолло бьянко, айсберг, ромен и др. Вот я и подумала – а почему и себе не...

Красивые и безумно вкусные рулеты из армянского лаваша, начиненного котлетами, морковью по-корейски и пекинской капустой. И все это заправлено соусом барбекю. Что может быть лучше для просмотра какого-нибудь фильма или спортивного события. К тому же они идеальны для быстрого и сытного перекуса на прогулке или на пикнике

Яркий по вкусовым впечатлениям, яркой цветовой гаммы от салатовой капусты, желтой кукурузы и красных вкраплений крабовых палочек.

Очень простой салат из доступных и недорогих ингредиентов. Яркость красок этого салата сразу же поднимет настроение. К тому же это кладезь витаминов, ведь в нем использованы молодые овощи

Красивый и полезный салат из овощей без майонеза. Изюминку ему придает мягкий и пикантный сыр Бри. Салат получается низкокалорийным и очень вкусным. Таким салатом можно себя побаловать не только в праздник, но в обычный день, ведь готовится он в считанные минуты

Этот рецепт салата придумала сама. Была пекинская капуста, куриное филе и кукуруза. Получилось вкусно и быстро. Теперь этот рецепт как палочка-выручалочка для меня. И оценила его не только я. Возможно и вам он понравится.

Ах, как мы ждем то время, когда на прилавках магазинов появляются свежие овощи и первая зелень. ведь после долгой и холодной зимы так хочется почувствовать вкус тепла, лета и лёгкости

Нет не полезных овощей или фруктов. Каждый из них богат микроэлементами и витаминами. Часто мы их тушим, жарим, варим. Но самые полезные они именно в свежем виде. А что может быть лучше и проще витаминного салата, в котором объединено много овощей.

Салаты из свежих овощей популярны в любое время года. Благодаря развитию современного сельского хозяйства и методов выращивания, любые свежие овощи можно купить даже зимой. Давайте немного разнообразим обычные привычные нам свежие салаты добавлением тунца. Салат получается изысканным и праздничным. Но им смело можно побаловать себя и в будний день. Замечательный...

Все дети любят фастфуд. И никакие объяснение о его вреде их не убедят и заставят его разлюбить. Но ведь можно это фастфуд приготовить дома. Может он и не будет полезен в плане витаминов, но зато вы точно будете уверены в качестве и свежести продуктов. А на вкус домашний фастфуд точно...

Куриное филе для приготовления салата можно пожарить или отварить. Отварное мясо менее вредно для здоровья. Если этот салат приготовить из отварных кусочков курицы и заправить легким майонезом, то его смело можно кушать людям, соблюдающим диету. Особый вкус получается благодаря сочетанию свежих овощей, зеленого лука, горчицы и нежных кусочков курицы.

Рецепт данного блюда является невероятно простым и необыкновенно вкусным. Найдет свою аудиторию среди любителей азиатской кухни, чего-то острого и необычного. Изюминкой является приготовление на сковороде WOK, в которой еда получается полезнее и вкуснее из-за ее свойств. Данную сковородку мне подарили на Новый Год и после этого я готовлю только на...

Вкусный, легкий и яркий салат можно приготовить всего за несколько минут из болгарского перца, пекинской и краснокочанной капусты, помидорок, моркови, авокадо с куриной грудкой.

Сегодня хочу с вами поделиться рецептом вкусного, яркого праздничного салата. Салатик получается легким и нежным. Готовится очень легко и быстро. Гости не сразу понимают, что за ингредиенты добавлены в салат и просят рецепт!

В первую очередь полезный, а также очень вкусный салат из свежих овощей с пикантной заправкой. Это просто витаминная бомба, благодаря которой Вам организм скажет спасибо. Капусту будем использовать пекинскую, т.к. она намного мягче и не требует дополнительного разминания и особой шинковки.

Если Вы очень занятой человек и не располагаете временем на приготовление пищи, для Вас актуально будет попробовать приготовить рагу по простому и быстрому рецепту. Процесс не займёт много времени, и уже совсем скоро Вы сможете насладиться вкусным, а главное, полезным, блюдом.

Представляю вашему внимаю мой авторский рецепт голубцов. Блюдо получается низкокалорийным, но не менее вкусным, чем голубцы в классическом своем виде. В рецепте я использовала пекинскую капусту, но это не принципиально – можете пробовать и с обычной. Итак, приступим 🙂

Это блюдо готовится быстро и порадует приятным вкусом. Многие хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда в холодильнике остается понемногу разных овощей, наше блюдо с легкостью решит эту ситуацию.

Это не классический рецепт греческого салата. Изменен по собственным предпочтениям, но ничем не уступает обычному греческому салату. Очень вкусно!

На современном этапе развития кулинарного искусства существует разнообразное множество салатов. Одним из видов является теплый салат, который сочетает овощную подушку и горячее мясо. Теплый салат из говядины – отличное решение в пользу вкусного, сытного и здорового блюда.

Необычные Щи с использованием пекинской капусты и куркумой. Куркума придаем супу своеобразный вкус. В меру острый.

Чтобы приготовить вкусный салат, необязательно использовать дорогостоящие продукты и сложные сочетания. Этот салатик очень вкусный и легкий.

После праздников, насыщенных высококалорийными блюдами, часто хочется съесть чего-нибудь легкого и сытного одновременно. Овощной салат с тунцом – хорошее решение для такого случая. Также это блюдо будет актуальным для желающих похудеть. * По желанию, можно добавить помидоры.

Ингредиенты: пекинская капуста, крабовые палочки, яйца, кукуруза, майонез по вкусу.

Люблю экспериментировать с самыми разными продуктами, сочетая невозможное с возможным. И вот под Старый Новый Год муж предложил не замарачиваться, но приготовить нечто оригинальное, легкое на желудок и шикарное на вид) На семейном совете решено было сочетать пекинскую капусту, слабосоленую горбушу, сельдерей и вареное яйцо. Многие запаникуют, но оговорюсь сразу,...

Этот салат можно готовить в любое время. Такой рецепт спасает когда времени на приготовление блюд мало, а хочется подать вкусное. Ещё мне нравится, что салат легкий не только в приготовлении, но и для желудка. У нас салаты с пекинской капусты улетают быстро.

Ленивые голубцы – хороший вариант второго блюда. Не знаю почему их называют ленивыми, так как на их приготовление у меня уходит больше времени, чем на обычные голубцы. Но не суть. По вкусу мне и моим близким они нравятся больше. Для их приготовления я использую и белокочанную капусту, и пекинскую. На...

Данный рецепт отлично подходит для ужина или одной из составляющих обеда.

Салат подойдет для приготовления на новогодние праздники. Он легкий и очень вкусный, а ингредиенты доступны.

Любите фастфуд, но переживаете за свое здоровье? Выход есть! Замените покупную шаверму на приготовленную самостоятельно. Использование самых простых ингредиентов делает этот рецепт доступным для всех. Рецепт позволяет изменять состав ингредиентов, поэтому каждому шаверма будет по вкусу.

Люблю пекинскую капусту, потому что она нежная и сочная. А вариантов приготовления салатов из неё множество. Вот один из вариантов, который мне нравится готовить. Для этого салата не надо ничего варить. С приготовлением такого салата справится каждый.

Этот салат можно отнести к диетическим,. так как филе индейки считается нежирным мясом. Главное не испортить его жирным майонезом, берем с меньшим процентом жирности. Этот рецепт похож на рецепт салата Цезарь, только ингредиенты иные.

Этот салат получается очень вкусным и сочным.Готовится быстро, продукты простые, а вкус настоящего ресторанного блюда!

В зимний период, когда организм ощущает острую нехватку витаминов, приходится изобретать новые рецепты, дабы блюда были питательными, калорийно сбалансированными и в тоже время легкими. Витаминный салат из пекинской капусты и авокадо – один из любимых нашей семьей рецептов, ведь, он вкуснющий, его можно на ужин и даже на ночь, чем...

Главное, чтобы блюдо было здоровым и вкусным. На все случаи жизни представляем капустный салат.

Пекинская или как еще называют китайская капуста полюбилась мне намного больше для использования ее в салатах, чем белокачаная. Отличается нежным вкусом, простотой нарезки и безотходностью. Сочетается практически со всеми овощами, мясными или бобовыми продуктами и различными заправками. Вот и я приготовила на скорую руку салат из того, что было в...

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