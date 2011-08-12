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Пекинская капуста - подборка рецептов с пекинской капустой

Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 13:24 + в цитатник
photorecept все записи автора

Пекинская капуста

Пекинская капуста

Салат овощной с кукурузой, авокадо и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Овощные салаты – это вкусная и полезная альтернатива жирным салатам с майонезом. В овощных салатах много полезных веществ, а вариантов приготовления просто не счесть. Я сегодня предлагаю салат, состоящий только из овощей, но при этом его не стыдно подать гостям – ведь он яркий и очень вкусный!


Картофельный салат с курицей, киви и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Оригинальный картофельный салат на основе пекинской капусты с жаренными куриными ножками в неповторимом сочетании с киви и картофелем. А острый красный перец добавит нам цвета и острых ощущений


Суп с пекинской капустой и хеком - рецепт с фото

 

Легкий, вкусный и полезный суп с пекинской капустой и хеком


Шаурма с сардинами, огурцами и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Сытная и безумно вкусная закуска для пикника или неожиданного прихода гостей. Обычно шаурма делается с мясом, куриным, свиным или говяжьим. Но я сегодня предлагаю нестандартный вариант шаурмы – с консервированными сардинами


Быстрая пицца с пекинской капустой, сардельками и помидорами - рецепт с фото

 

Сегодня у нас будет не совсем обычная пицца. Итальянцы очень любят пиццу с зеленью. Нас же кроме рукколы и базилика редко используют еще какую-то. Итальянцы же кладут в пиццу совершенно разные салаты: лолло россо, лолло бьянко, айсберг, ромен и др. Вот я и подумала – а почему и себе не...


Домашняя шаурма со свиной котлетой и морковью по-корейски - рецепт с фото

 

Красивые и безумно вкусные рулеты из армянского лаваша, начиненного котлетами, морковью по-корейски и пекинской капустой. И все это заправлено соусом барбекю. Что может быть лучше для просмотра какого-нибудь фильма или спортивного события. К тому же они идеальны для быстрого и сытного перекуса на прогулке или на пикнике


Салат из пекинской капусты, крабовых палочек, кукурузы и сулугуни - рецепт с фото

 

Яркий по вкусовым впечатлениям, яркой цветовой гаммы от салатовой капусты, желтой кукурузы и красных вкраплений крабовых палочек.


Овощной салат “Летнее настроение” с пекинской капустой - рецепт с фото

 

Очень простой салат из доступных и недорогих ингредиентов. Яркость красок этого салата сразу же поднимет настроение. К тому же это кладезь витаминов, ведь в нем использованы молодые овощи


Капустный салат с персиками, помидорами и бри - рецепт с фото

 

Красивый и полезный салат из овощей без майонеза. Изюминку ему придает мягкий и пикантный сыр Бри. Салат получается низкокалорийным и очень вкусным. Таким салатом можно себя побаловать не только в праздник, но в обычный день, ведь готовится он в считанные минуты


Куриный салат из пекинской капусты и кукурузы на скорую руку - рецепт с фото

 

Этот рецепт салата придумала сама. Была пекинская капуста, куриное филе и кукуруза. Получилось вкусно и быстро. Теперь этот рецепт как палочка-выручалочка для меня. И оценила его не только я. Возможно и вам он понравится.


Овощной салат с колбаской “Весеннее настроение” - рецепт с фото

 

Ах, как мы ждем то время, когда на прилавках магазинов появляются свежие овощи и первая зелень. ведь после долгой и холодной зимы так хочется почувствовать вкус тепла, лета и лёгкости


Витаминный салат из редьки и пекинской капусты - рецепт с фото

 

Нет не полезных овощей или фруктов. Каждый из них богат микроэлементами и витаминами. Часто мы их тушим, жарим, варим. Но самые полезные они именно в свежем виде. А что может быть лучше и проще витаминного салата, в котором объединено много овощей.


Салат из свежих овощей с консервированным тунцом - рецепт с фото

 

Салаты из свежих овощей популярны в любое время года. Благодаря развитию современного сельского хозяйства и методов выращивания, любые свежие овощи можно купить даже зимой. Давайте немного разнообразим обычные привычные нам свежие салаты добавлением тунца. Салат получается изысканным и праздничным. Но им смело можно побаловать себя и в будний день. Замечательный...


Домашняя шаурма с сосисками и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Все дети любят фастфуд. И никакие объяснение о его вреде их не убедят и заставят его разлюбить. Но ведь можно это фастфуд приготовить дома. Может он и не будет полезен в плане витаминов, но зато вы точно будете уверены в качестве и свежести продуктов. А на вкус домашний фастфуд точно...


Салат “Нежный” с курицей, пекинской капустой и огурцами - рецепт с фото

 

Куриное филе для приготовления салата можно пожарить или отварить. Отварное мясо менее вредно для здоровья. Если этот салат приготовить из отварных кусочков курицы и заправить легким майонезом, то его смело можно кушать людям, соблюдающим диету. Особый вкус получается благодаря сочетанию свежих овощей, зеленого лука, горчицы и нежных кусочков курицы.


Фунчоза с говядиной и овощами в сковородке WOK - рецепт с фото

 

Рецепт данного блюда является невероятно простым и необыкновенно вкусным. Найдет свою аудиторию среди любителей азиатской кухни, чего-то острого и необычного. Изюминкой является приготовление на сковороде WOK, в которой еда получается полезнее и вкуснее из-за ее свойств. Данную сковородку мне подарили на Новый Год и после этого я готовлю только на...


Овощной салат «Верона» с куриной грудкой - рецепт с фото

 

Вкусный, легкий и яркий салат можно приготовить всего за несколько минут из болгарского перца, пекинской и краснокочанной капусты, помидорок, моркови, авокадо с куриной грудкой.


Праздничный салат “Веселая маркиза” с ветчиной и овощами - рецепт с фото

 

Сегодня хочу с вами поделиться рецептом вкусного, яркого праздничного салата. Салатик получается легким и нежным. Готовится очень легко и быстро. Гости не сразу понимают, что за ингредиенты добавлены в салат и просят рецепт!


Салат “Щётка” из свеклы, моркови, яблока и капустки - рецепт с фото

 

В первую очередь полезный, а также очень вкусный салат из свежих овощей с пикантной заправкой. Это просто витаминная бомба, благодаря которой Вам организм скажет спасибо. Капусту будем использовать пекинскую, т.к. она намного мягче и не требует дополнительного разминания и особой шинковки.


Быстрое рагу с овощами и курочкой - рецепт с фото

 

Если Вы очень занятой человек и не располагаете временем на приготовление пищи, для Вас актуально будет попробовать приготовить рагу по простому и быстрому рецепту. Процесс не займёт много времени, и уже совсем скоро Вы сможете насладиться вкусным, а главное, полезным, блюдом.


Голубцы с куриными сердечками и фаршем в мультиварке - рецепт с фото

 

Представляю вашему внимаю мой авторский рецепт голубцов. Блюдо получается низкокалорийным, но не менее вкусным, чем голубцы в классическом своем виде. В рецепте я использовала пекинскую капусту, но это не принципиально – можете пробовать и с обычной. Итак, приступим 🙂


Вегетарианский борщ “Три капусты” с яблоком - рецепт с фото

 

Это блюдо готовится быстро и порадует приятным вкусом. Многие хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда в холодильнике остается понемногу разных овощей, наше блюдо с легкостью решит эту ситуацию.


Греческий салат из пекинской капусты с куриной грудкой - рецепт с фото

 

Это не классический рецепт греческого салата. Изменен по собственным предпочтениям, но ничем не уступает обычному греческому салату. Очень вкусно!


Теплый салат из капусты и говядины под соевым соусом - рецепт с фото

 

На современном этапе развития кулинарного искусства существует разнообразное множество салатов. Одним из видов является теплый салат, который сочетает овощную подушку и горячее мясо. Теплый салат из говядины – отличное решение в пользу вкусного, сытного и здорового блюда.


Куриные Щи с пекинской капустой и куркумой - рецепт с фото

 

Необычные Щи с использованием пекинской капусты и куркумой. Куркума придаем супу своеобразный вкус. В меру острый.


Салат на скорую руку из пекинской капусты и колбаски - рецепт с фото

 

Чтобы приготовить вкусный салат, необязательно использовать дорогостоящие продукты и сложные сочетания. Этот салатик очень вкусный и легкий.


Салат с тунцом, авокадо и пекинской капустой - рецепт с фото

 

После праздников, насыщенных высококалорийными блюдами, часто хочется съесть чего-нибудь легкого и сытного одновременно. Овощной салат с тунцом – хорошее решение для такого случая. Также это блюдо будет актуальным для желающих похудеть. * По желанию, можно добавить помидоры.


Крабовый салат с кукурузой и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Ингредиенты: пекинская капуста, крабовые палочки, яйца, кукуруза, майонез по вкусу.


Неповторимый тандем слабосоленой горбуши и пекинской капусты - рецепт с фото

 

Люблю экспериментировать с самыми разными продуктами, сочетая невозможное с возможным. И вот под Старый Новый Год муж предложил не замарачиваться, но приготовить нечто оригинальное, легкое на желудок и шикарное на вид) На семейном совете решено было сочетать пекинскую капусту, слабосоленую горбушу, сельдерей и вареное яйцо. Многие запаникуют, но оговорюсь сразу,...


Салат из пекинской капусты с сырокопченой колбасой - рецепт с фото

 

Этот салат можно готовить в любое время. Такой рецепт спасает когда времени на приготовление блюд мало, а хочется подать вкусное. Ещё мне нравится, что салат легкий не только в приготовлении, но и для желудка. У нас салаты с пекинской капусты улетают быстро.


Ленивые голубцы с пекинской капустой, куриным фаршем и рисом - рецепт с фото

 

Ленивые голубцы – хороший вариант второго блюда. Не знаю почему их называют ленивыми, так как на их приготовление у меня уходит больше времени, чем на обычные голубцы. Но не суть. По вкусу мне и моим близким они нравятся больше. Для их приготовления я использую и белокочанную капусту, и пекинскую. На...


Диетический салат из пекинской капусты с черри и креветками - рецепт с фото

 

Данный рецепт отлично подходит для ужина или одной из составляющих обеда.


Салат с пекинской капустой, кукурузой и курицей - рецепт с фото

 

Салат подойдет для приготовления на новогодние праздники. Он легкий и очень вкусный, а ингредиенты доступны.


Домашняя шаверма с курицей и томатами - рецепт с фото

 

Любите фастфуд, но переживаете за свое здоровье? Выход есть! Замените покупную шаверму на приготовленную самостоятельно. Использование самых простых ингредиентов делает этот рецепт доступным для всех. Рецепт позволяет изменять состав ингредиентов, поэтому каждому шаверма будет по вкусу.


Салат из пекинской капусты с крабами и кукурузой - рецепт с фото

 

Люблю пекинскую капусту, потому что она нежная и сочная. А вариантов приготовления салатов из неё множество. Вот один из вариантов, который мне нравится готовить. Для этого салата не надо ничего варить. С приготовлением такого салата справится каждый.


Салат из индейки с пекинской капустой и гранатом - рецепт с фото

 

Этот салат можно отнести к диетическим,. так как филе индейки считается нежирным мясом. Главное не испортить его жирным майонезом, берем с меньшим процентом жирности. Этот рецепт похож на рецепт салата Цезарь, только ингредиенты иные.


Салат с крабовыми палочками, кукурузой и пекинской капустой - рецепт с фото

 

Этот салат получается очень вкусным и сочным.Готовится быстро, продукты простые, а вкус настоящего ресторанного блюда!


Витаминный салат из пекинской капусты и авокадо - рецепт с фото

 

В зимний период, когда организм ощущает острую нехватку витаминов, приходится изобретать новые рецепты, дабы блюда были питательными, калорийно сбалансированными и в тоже время легкими. Витаминный салат из пекинской капусты и авокадо – один из любимых нашей семьей рецептов, ведь, он вкуснющий, его можно на ужин и даже на ночь, чем...


Быстрый капустный салат с авокадо - рецепт с фото

 

Главное, чтобы блюдо было здоровым и вкусным. На все случаи жизни представляем капустный салат.


Салат с пекинской капустой и копченым мясом - рецепт с фото

 

Пекинская или как еще называют китайская капуста полюбилась мне намного больше для использования ее в салатах, чем белокачаная. Отличается нежным вкусом, простотой нарезки и безотходностью. Сочетается практически со всеми овощами, мясными или бобовыми продуктами и различными заправками. Вот и я приготовила на скорую руку салат из того, что было в...


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Рубрики:  Блюда из овощей
Царство_Кулинарии
Салаты
Царство_Кулинарии
Закуски, бутерброды
Царство_Кулинарии
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Terrasa   обратиться по имени Вторник, 21 Апреля 2020 г. 10:19 (ссылка)
Большое спасибо!!! Такое огромное количество рецептов! Даже не подозревала, что из пекинской капусты можно такое разнообразие приготовить!
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