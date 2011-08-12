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Создан: 12.08.2011
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Готовим в горшочках,рекомендации

Пятница, 29 Мая 2020 г. 18:41 + в цитатник
vartysh все записи автора

Готовя в горшочках, мы получаем очень вкусные, ароматные и питательные блюда. К тому же используется минимум посуды, а красивая подача удивит гостей.


Готовим в горшочках

Советы и правила приготовления в горшочках

  • Продукты в горшочки закладываются одновременно, что удобно сделать заранее перед приходом гостей. Если мясу надо готовиться дольше, то его обычно перед этим обжаривают.
  • Используется мало масла, а можно обойтись и без него.
  • Горшочки плотно закрыты, а значит, весь аромат и питательные свойства сохранятся в блюде. Меньше жидкости надо использовать для приготовления.
  • Горшочки универсальны для любых блюд от супов до каш, от рагу до десертов.
  • Ставить необходимо в холодную духовку или только слегка нагретую.
  • В горшочках можно готовить и в микроволновой печи.
  • Горшочки можно закрывать не только керамической крышкой, но и приготовить такую из теста. Она заменит вам хлеб.
  • Слишком много жидкости не надо добавлять, чтобы при нагревании она не стала выплескиваться.
  • Можно использовать в качестве жидкости бульон, вино, молоко, сливки.
  • Горшочки доставайте за 5 минут до готовности, так как блюдо будет еще готовиться после этого.

Если кто-то из членов семьи не любит какие-то ингредиенты или специи, то и в этом горшочки помогут. Так как каждому можно положить то, что он предпочитает.

 

Рецепты в горшочках на любой вкус

Солянка

200 г свинины, 100 г ветчины или копченой колбасы, 4 сосиски, 1 луковица, 1-2 соленых огурца, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, около 2 л воды, сметана, маслины, лимон, зелень при подаче.

Сварить бульон на свинине, процедить. В горшочки заложить мелко порезанный лук, тертую морковь, томатную пасту, порезанные соломкой или тертые огурцы. Мясо и колбасу также нарезать соломкой. Залить все бульоном, добавить специи и соль. Готовим в духовке около 1 часа. При подаче добавим сметану, маслины, дольку лимона и зелень.

Овощи и колбасу перед закладкой в горшочки можно слегка обжарить.

Мясной суп с овощами

 

Потребуется: филе свинины или говядины, капуста, ветчина, картофель, помидоры, лук, морковь, зелень.

Мясо и картофель порезать небольшими кусочками. Капусту и лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке. Помидоры порезать кубиками.

Заложить все продукты в горшочки, залить водой или бульоном. Добавить специи, лавровый лист. Готовить 1-1,5 часа.

При подаче можно заправить сметаной и зеленью.

Курица, тушенная с овощами и картошкой

 

600 г куриного филе, 1 морковь, 1 луковица, картофель, соль, специи, майонез или сметана.

Разложить по горшочкам кусочки курицы, порезанный лук и тертую морковь. Курицу посолите и поперчите. Сверху выложите кусочки картофеля, залейте подсоленным бульоном или водой, но не до конца. Смажьте сверху майонезом. Готовьте около 1 часа.

 

Курица с грибами

 

Куриное филе, картофель, шампиньоны ,лук, помидоры.

Выложить в горшочки кусочки курицы, посолить. Сверху уложить картофель, залить его бульоном или водой. Затем положить кубики помидор и обжаренные с луком грибы. Готовить до готовности картофеля.

Гречка со свининой

 

500 г свинины, гречка, лук, морковь по желанию, лавровый лист.

В горшочки положить кусочки мяса, лук, по 3 ст.л. крупы, лавровый лист. Залить подсоленным бульоном и готовить около 1 часа. Вместо гречки можно взять пшено.

Свинина с курагой

 

Свинина, лук, распаренная курага, картофель, сметана, специи.

Выложить в горшочки мясо, лук, курагу. Картофель смешать со сметаной. Положить сверху на мясо. Налить воды до половины содержимого. Готовить 1 час.

Говядина с грибами

 

Говядина, шампиньоны, лук, картофель, сметана, грибной бульон.

Выложить в горшочки мелко порезанную говядину, сверху обжаренные грибы с луком, картофель. Залить грибным бульоном и готовить 1-1,5 часа. В конце добавить сметану.

Говядина (свинина) с овощами

 

Говядина, 1 луковица, 1 морковь, 2 баклажана, картофельное пюре.

Мясо порезать мелкими кусочками и положить в горшочки. Добавить немного растительного или сливочного масла. Обжарить лук с морковью и кубиками баклажана. Выложить сверху на мясо. Картофельное пюре положить сверху и разровнять. Готовить 1 час в духовке под крышкой.

 

Свинина с тыквой

 

Свинина, тыква, лук, чеснок, специи.

Порезать небольшими кусочками тыкву, выложить в горшочки. Затем добавить мясо, лук и чеснок. Посолить, поперчить. Влить бульон, чтобы покрыл тыкву. Готовить 1 час.

Рыба в молоке

 

Филе белой рыбы, картофель, морковь, лук, молоко, сливочное масло.

Выложить в Горшочки кусочки картофеля, лук и тертую морковь. Сверху уложить филе рыбы. Посолить, поперчить. Положить небольшие кусочки масла и залить теплым молоком, только чтобы дошло до рыбы. Готовить 40 минут.

Рыба в томате с овощами

 

Рыба, лук, картофель, соленые огурцы, томатная паста, черный перец, лавровый лист.

Картофель порезать тонкими ломтиками, выложить в горшочки. Лук обжарить с томатной пастой и тертыми огурцами. Кусочки рыбы выложить на картошку. Сверху овощи, добавить немного воды, лаврушку. Поставить в духовку до готовности картошки.

 

Тушеные овощи на гарнир

 

Любые овощи: картошка, морковь, лук, капуста, болгарский перец, кабачки, помидоры, горошек и т.д.

Все порезать кубиками, выложить в горшочки. Влить грибной, овощной бульон или воды до середины овощей. Добавить специи, можно немного сливочного масла. Готовить до мягкости овощей, но не передержите.

 

Картофель с грибами

 

Картофель, шампиньоны или другие грибы, лук, сметана, петрушка.

Картофель нарезать дольками и слегка обжарить. Положить в горшочки. Грибы также обжариваем с луком, добавляем сметану, соль, перец. Выложим сверху. Запечь в течении 30 мину. При подаче посыпать зеленью.

 

Рис с мясом

 

Свинина, лук, грибы, чеснок, болгарский перец, рис, специи.

Свинину обжарить с луком, в конце добавить грибы и чеснок. Выложить в горшочки ,затем кусочки перца. Рис отварить до полуготовности. Выложить сверху, добавить до половины горшочка подсоленный бульон. Ставим в духовку до готовности риса.

 

Пельмени со сметаной

 

Отварить пельмени чуть-чуть не до готовности. Выложить в горшочки, добавить немного сливочного масла и залить сметаной. Запекать до готовности.

Пельмени с грибами и зажаркой

 

Пельмени отварить до полуготовности. Обжарить лук с кусочками сала и грибами. Выложить в горшочки слой зажарки, пельмени, опять зажарку. Посыпать тертым сыром и запечь.

Также можно добавить еще слой отварного картофеля.

Печень со сметаной и грибами

Печень, лук, сметана, шампиньоны, мука, сыр.

Печень порезать небольшими ломтиками, обжарить слегка. Грибы также обжарить с луком, в конце добавить муку. Смешать все вместе, добавив сметану и специи. Выложить в горшочки, сверху обильно присыпать сыром.

Горшочки вместо глиняных крышек можно закрывать тестом.

 

Вот варианты теста.

На кефире

1 ст. кефира, 1 яйцо, 100 г. маргарина, соль, 0,5 ч.л. сахара , 0,5 ч.л. соды, мука.

Из всех ингредиентов замесить достаточно крутое тесто. Раскатать не очень тонкие лепешки чуть больше отверстия горшочка, и залепить сверху.

Пресное тесто

3 ст. муки, 1 яйцо, 1 ст. воды, соль.

Приготовить тесто и залепить им горшочки.

Также можно использовать слоеное тесто вместо крышечек.

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Рубрики:  Сборнички
Царство_Кулинарии
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 01 Июня 2020 г. 18:17 (ссылка)
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