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Готовим в горшочках,рекомендации
Готовя в горшочках, мы получаем очень вкусные, ароматные и питательные блюда. К тому же используется минимум посуды, а красивая подача удивит гостей.
Если кто-то из членов семьи не любит какие-то ингредиенты или специи, то и в этом горшочки помогут. Так как каждому можно положить то, что он предпочитает.
200 г свинины, 100 г ветчины или копченой колбасы, 4 сосиски, 1 луковица, 1-2 соленых огурца, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, около 2 л воды, сметана, маслины, лимон, зелень при подаче.
Сварить бульон на свинине, процедить. В горшочки заложить мелко порезанный лук, тертую морковь, томатную пасту, порезанные соломкой или тертые огурцы. Мясо и колбасу также нарезать соломкой. Залить все бульоном, добавить специи и соль. Готовим в духовке около 1 часа. При подаче добавим сметану, маслины, дольку лимона и зелень.
Овощи и колбасу перед закладкой в горшочки можно слегка обжарить.
Потребуется: филе свинины или говядины, капуста, ветчина, картофель, помидоры, лук, морковь, зелень.
Мясо и картофель порезать небольшими кусочками. Капусту и лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке. Помидоры порезать кубиками.
Заложить все продукты в горшочки, залить водой или бульоном. Добавить специи, лавровый лист. Готовить 1-1,5 часа.
При подаче можно заправить сметаной и зеленью.
600 г куриного филе, 1 морковь, 1 луковица, картофель, соль, специи, майонез или сметана.
Разложить по горшочкам кусочки курицы, порезанный лук и тертую морковь. Курицу посолите и поперчите. Сверху выложите кусочки картофеля, залейте подсоленным бульоном или водой, но не до конца. Смажьте сверху майонезом. Готовьте около 1 часа.
Куриное филе, картофель, шампиньоны ,лук, помидоры.
Выложить в горшочки кусочки курицы, посолить. Сверху уложить картофель, залить его бульоном или водой. Затем положить кубики помидор и обжаренные с луком грибы. Готовить до готовности картофеля.
500 г свинины, гречка, лук, морковь по желанию, лавровый лист.
В горшочки положить кусочки мяса, лук, по 3 ст.л. крупы, лавровый лист. Залить подсоленным бульоном и готовить около 1 часа. Вместо гречки можно взять пшено.
Свинина, лук, распаренная курага, картофель, сметана, специи.
Выложить в горшочки мясо, лук, курагу. Картофель смешать со сметаной. Положить сверху на мясо. Налить воды до половины содержимого. Готовить 1 час.
Говядина, шампиньоны, лук, картофель, сметана, грибной бульон.
Выложить в горшочки мелко порезанную говядину, сверху обжаренные грибы с луком, картофель. Залить грибным бульоном и готовить 1-1,5 часа. В конце добавить сметану.
Говядина, 1 луковица, 1 морковь, 2 баклажана, картофельное пюре.
Мясо порезать мелкими кусочками и положить в горшочки. Добавить немного растительного или сливочного масла. Обжарить лук с морковью и кубиками баклажана. Выложить сверху на мясо. Картофельное пюре положить сверху и разровнять. Готовить 1 час в духовке под крышкой.
Свинина, тыква, лук, чеснок, специи.
Порезать небольшими кусочками тыкву, выложить в горшочки. Затем добавить мясо, лук и чеснок. Посолить, поперчить. Влить бульон, чтобы покрыл тыкву. Готовить 1 час.
Филе белой рыбы, картофель, морковь, лук, молоко, сливочное масло.
Выложить в Горшочки кусочки картофеля, лук и тертую морковь. Сверху уложить филе рыбы. Посолить, поперчить. Положить небольшие кусочки масла и залить теплым молоком, только чтобы дошло до рыбы. Готовить 40 минут.
Рыба, лук, картофель, соленые огурцы, томатная паста, черный перец, лавровый лист.
Картофель порезать тонкими ломтиками, выложить в горшочки. Лук обжарить с томатной пастой и тертыми огурцами. Кусочки рыбы выложить на картошку. Сверху овощи, добавить немного воды, лаврушку. Поставить в духовку до готовности картошки.
Любые овощи: картошка, морковь, лук, капуста, болгарский перец, кабачки, помидоры, горошек и т.д.
Все порезать кубиками, выложить в горшочки. Влить грибной, овощной бульон или воды до середины овощей. Добавить специи, можно немного сливочного масла. Готовить до мягкости овощей, но не передержите.
Картофель, шампиньоны или другие грибы, лук, сметана, петрушка.
Картофель нарезать дольками и слегка обжарить. Положить в горшочки. Грибы также обжариваем с луком, добавляем сметану, соль, перец. Выложим сверху. Запечь в течении 30 мину. При подаче посыпать зеленью.
Свинина, лук, грибы, чеснок, болгарский перец, рис, специи.
Свинину обжарить с луком, в конце добавить грибы и чеснок. Выложить в горшочки ,затем кусочки перца. Рис отварить до полуготовности. Выложить сверху, добавить до половины горшочка подсоленный бульон. Ставим в духовку до готовности риса.
Отварить пельмени чуть-чуть не до готовности. Выложить в горшочки, добавить немного сливочного масла и залить сметаной. Запекать до готовности.
Пельмени отварить до полуготовности. Обжарить лук с кусочками сала и грибами. Выложить в горшочки слой зажарки, пельмени, опять зажарку. Посыпать тертым сыром и запечь.
Также можно добавить еще слой отварного картофеля.
Печень со сметаной и грибами
Печень, лук, сметана, шампиньоны, мука, сыр.
Печень порезать небольшими ломтиками, обжарить слегка. Грибы также обжарить с луком, в конце добавить муку. Смешать все вместе, добавив сметану и специи. Выложить в горшочки, сверху обильно присыпать сыром.
Горшочки вместо глиняных крышек можно закрывать тестом.
На кефире
1 ст. кефира, 1 яйцо, 100 г. маргарина, соль, 0,5 ч.л. сахара , 0,5 ч.л. соды, мука.
Из всех ингредиентов замесить достаточно крутое тесто. Раскатать не очень тонкие лепешки чуть больше отверстия горшочка, и залепить сверху.
Пресное тесто
3 ст. муки, 1 яйцо, 1 ст. воды, соль.
Приготовить тесто и залепить им горшочки.
Также можно использовать слоеное тесто вместо крышечек.
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